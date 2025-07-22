Трасу м-15 Одеса-Рені буде ремонтувати Ростдорстрой

Траса Одеса-Рені. Фото ілюстративне: Голос України

Обрали підрядника для капітального ремонту ділянки траси М-15 "Одеса-Рені" біля м. Бухарест (на км 307+070) з будівництвом зони відпочинку. Ним стала компанія "Ростдорстой", на роботи виділять понад 179 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з тендерної пропозиції.

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Підрядника обрано

Торги мали завершитися ще 8 липня, однак через тимчасову невідповідність кваліфікації одного з працівників рішення затяглося. Переможцем визнана компанія "Ростдорстрой".

Проект охоплює територію площею 1,6 га та передбачає повну заміну дорожнього покриття. Також планується будівництво майданчика відпочинку для водіїв з освітленням, розміткою, дорожніми знаками, та стоянкою на 59 транспортних засобів (46 вантажівок та 13 легкових). Крім того, підрядник має облаштувати зони відпочинку з навісами, лавами, модульну будівлю з туалетами, душовими, пеленальною кімнатою та госпблоком.

На всі роботи планується витратити 179 508 323 гривень.

Тендерна пропозиція. Фото: скріншот з сайту Рrozorro

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині збудують укриття з навчальними зонами. А також про бомбосховище для школи за 66 мільйонів.