Трассу м-15 Одесса-Рени будет ремонтировать Ростдорстрой

Трасса Одесса-Рени. Фото иллюстративное: Голос Украины

Выбрали подрядчика для капитального ремонта участка трассы М-15 "Одесса-Рени" возле г. Бухарест (км 307+070) со строительством зоны отдыха. Им стала компания "Ростдорстой", на работы выделят более 179 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из тендерного предложения.

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Подрядчик выбран

Торги должны были завершиться еще 8 июля, однако из-за временного несоответствия квалификации одного из работников решение затянулось. Победителем признана компания "Ростдорстрой".

Проект охватывает территорию площадью 1,6 га и предусматривает полную замену дорожного покрытия. Также планируется строительство площадки отдыха для водителей с освещением, разметкой, дорожными знаками, и стоянкой на 59 транспортных средств (46 грузовиков и 13 легковых авто). Кроме того, подрядчик должен обустроить зоны отдыха с навесами, скамейками, модульное здание с туалетами, душевыми, пеленальной комнатой и хозблоком.

На все работы планируется потратить 179 508 323 гривен.

Тендерное предложение. Фото: скриншот с сайта Рrozorro

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области построят укрытие с учебными зонами. А также о бомбоубежище для школы за 66 миллионов.