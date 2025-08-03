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Главная Одесса Ремонт дороги к КПП на Одесчине подорожал на 12 миллионов

Ремонт дороги к КПП на Одесчине подорожал на 12 миллионов

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 16:13
Капремонт трассы Одесса-Рени с КПП "Староказачье" - тендер
Ремонт трассы Одесса-Рени. Фото иллюстративное: facebook.com/@odesa.service.for.restoration

В Одесской области объявили тендер на капитальный ремонт трассы Одесса-Рени. Проект утвердили еще в 2021 году, но реализовать его не удалось. Новая смета — почти 196 млн грн, что на 12 миллионов дороже предыдущей.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Ремонт трассы Одесса-Рени

Тендер на капитальный ремонт отрезка длиной 10,5 км, который соединяет Белгород-Днестровский с контрольно-пропускным пунктом "Староказачье", объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Стоимость работ — 196 438 790 грн с НДС. Предложения будут принимать до 15 августа, а аукцион назначен на 18 августа 2025 года.

Это уже не первая попытка обновить этот участок. Еще в 2021 году государство проводило тендер на тот же объект. Тогда проект ремонта оценили в 184,9 млн грн. Из-за нехватки финансирования работы не стартовали, хотя техническая документация уже существовала, а подрядчик был выбран.

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Объявление о тендере за 2021 год. Фото: скриншот из Prozorro

Что предлагает проект

Согласно проекту, ремонт включает традиционный набор: фрезерование старого покрытия, обустройство новых слоев асфальта, устройство обочин, при необходимости — водоотвод. В тендерной документации четко прописаны требования к технике: грейдеры, асфальтоукладчики, бульдозеры, катки — все, что нужно для дороги в рабочем состоянии.

Какие требования к подрядчику

Заказчик также требует, чтобы участник имел собственный или привлеченный асфальтобетонный завод и дорожную лабораторию. Кроме того, в составе команды должны быть опытные люди: инженеры, геодезисты, машинисты, дорожники и т.д.

Напомним, трассу Одесса-Рени на Бухарест отремонтируют за 180 млн. Также мы писали, что в Одесской области построят укрытия с учебными зонами.

Одесса ремонт тендер Одесская область Новости Одессы закупки
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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