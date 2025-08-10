Відео
Головна Одеса На Одещині в селі збудуть шкільну їдальню — заплатять дорого

На Одещині в селі збудуть шкільну їдальню — заплатять дорого

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 16:15
Тендер на їдальню з укриттям у Таїровому: вартість понад 160 млн
Діти в шкільній їдальні. Фото ілюстративне: УНІАН

На Одещині планують збудувати шкільну їдальню, в якій також має бути бомбосховище. Замовником виступила Таїровська селищна рада, а вартість робіт перевищує 160 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
На Одещині в селі збудуть їдальню з укриттям — заплатять дорого - фото 1
Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Деталі закупівлі

Нову їдальню з укриттям зведуть у смт Таїрове. У ній має бути 90 місць та укриття, в якому, у разі повітряної тривоги, можуть сховатися персонал та діти.

Тендер оголосили 29 липня. Подати документи можна до 13 серпня. Аукціон заплановано на цей же день. Роботи мають завершити до 31 грудня 2027 року. Очікувана вартість проєкту — 164 004 768 грн.

Що передбачено проєктом

Згідно з технічним завданням, підрядник має виконати повний цикл будівельно-ремонтних робіт:

  • підготовка території та демонтаж пошкоджених конструкцій;
  • земляні роботи та облаштування фундаментів;
  • монтаж металевих і залізобетонних конструкцій;
  • ремонт і утеплення покрівлі, встановлення водостоків;
  • заміна вікон і дверей;
  • оздоблювальні роботи — штукатурка, фарбування, плитка, підлогові покриття;
  • монтаж інженерних мереж: електрика, опалення, вентиляція, водопостачання та каналізація;
  • благоустрій прилеглої території, у тому числі тротуарів та озеленення.

Нагадаємо, на обстеження та паспортизацію Хаджибейської дамби виділили майже 4 млн грн. Також ми писали, що ремонт траси Одеса-Рені здорожчав на 12 мільйонів.

Одеса тендер діти Одеська область Новини Одеси школа
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
