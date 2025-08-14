Масове відключення води в Одеси і області - коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Масове відключення води в Одесі і області — адреси бюветів
Сьогодні, 14 серпня, через ремонтні роботи на мережах відключили воду тисячам абонентів Одеси й області. Постачання містянам обіцяють повернути до 17:00, однак час залежить від адреси.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Сьогодні частина жителів Одеси й області залишиться без води через проведення ремонтних робіт. До 15:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:
- вул. Мечникова — частково
- вул. Старопортофранківська — частково
- пров. Сєченова — частково
- вул. Штильова
- 2-й Дунаєвський провулок
- 1-й Дунаєвський провулок
- Район межлимання — частково
До 18:00:
- Лен. селище — частково
До 17:00:
- Кароліно-Бугаз
- смт. Затока
- Ж/м Дністер у Біляївці
- СК Тірас у м. Біляївка
- СГТ Меліоратор (с. Маяки)
- Село Маяки
- Село Надлиманське
- Село Миколаївка
- Село Калаглія
- СМТ Овідіополь
- Село Роксолани
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що південь Одещини взагалі може лишитися без води назавжди. А також про вартість водопостачання у поточному місяці.
