Масове відключення води в Одесі і області — адреси бюветів

Масове відключення води в Одесі і області — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 12:27
Масове відключення води в Одеси і області - коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)
Вода у баклажках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 серпня, через ремонтні роботи на мережах відключили воду тисячам абонентів Одеси й області.  Постачання містянам обіцяють повернути до 17:00, однак час залежить від адреси.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Відключення води в Одесі

Сьогодні частина жителів Одеси й області залишиться без води через проведення ремонтних робіт. До 15:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

  • вул. Мечникова — частково
  • вул. Старопортофранківська — частково
  • пров. Сєченова — частково
  • вул. Штильова
  •  2-й Дунаєвський провулок
  • 1-й Дунаєвський провулок
  • Район межлимання — частково

До 18:00:

  • Лен. селище — частково

До 17:00:

  • Кароліно-Бугаз
  • смт. Затока
  • Ж/м Дністер у Біляївці
  • СК Тірас у м. Біляївка
  • СГТ Меліоратор (с. Маяки)
  • Село Маяки
  • Село Надлиманське
  • Село Миколаївка
  • Село Калаглія
  • СМТ Овідіополь
  • Село Роксолани
Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що південь Одещини взагалі може лишитися без води назавжди. А також про вартість водопостачання у поточному місяці.

комунальні послуги Одеса Одеська область вода Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
