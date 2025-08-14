Масове відключення води в Одеси і області - коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Вода у баклажках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 серпня, через ремонтні роботи на мережах відключили воду тисячам абонентів Одеси й області. Постачання містянам обіцяють повернути до 17:00, однак час залежить від адреси.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

Відключення води в Одесі

Сьогодні частина жителів Одеси й області залишиться без води через проведення ремонтних робіт. До 15:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

вул. Мечникова — частково

вул. Старопортофранківська — частково

пров. Сєченова — частково

вул. Штильова

2-й Дунаєвський провулок

1-й Дунаєвський провулок

Район межлимання — частково

До 18:00:

Лен. селище — частково

До 17:00:

Кароліно-Бугаз

смт. Затока

Ж/м Дністер у Біляївці

СК Тірас у м. Біляївка

СГТ Меліоратор (с. Маяки)

Село Маяки

Село Надлиманське

Село Миколаївка

Село Калаглія

СМТ Овідіополь

Село Роксолани

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що південь Одещини взагалі може лишитися без води назавжди. А також про вартість водопостачання у поточному місяці.