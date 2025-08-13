Видео
Юг Одесчины может остаться без воды — пути выхода

Юг Одесчины может остаться без воды — пути выхода

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 17:55
Озеро Китай в Одесской области и другие водоемы юга мелеют - регион может остаться без воды
Водоем без воды. Фото: Олег Кипер в соцсети

Озеро Китай и другие Придунайские водоемы в Одесской области находятся на грани истощения. Из-за этого как предприятия, так и жители многих громад региона могут остаться без водоснабжения.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Озера высыхают

Придунайские озера Кагул, Картал, Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Китай и Сасык питают весь юг Одесской области. Они дают воду людям как для бытовых нужд, так и для орошения полей и рыбного хозяйства.

Последние годы эти водоемы переживают кризис. Меление, нехватка воды и изменения климата привели к тому, что уровень воды в некоторых озерах снизился до критического уровня.

Что делает власть

С 2020 по 2025 годы Одесская ОВА направила более 120 млн грн на пополнение озер и строительство оросительных сетей юга Одесской области. Часть этих средств пошла и на расчистку более 6 километров водных путей, что позволило частично восстановить баланс. Кроме того, чиновники уже подготовили несколько проектов, которые планируют реализовать за счет международной поддержки и один из них, на 8 млн евро, уже получил одобрение от Европейского Союза.

Кроме того, чтобы решить проблему с озером Китай, Одесская ОВА просит выделить средства из государственного бюджета.

"Самая острая проблема сейчас — озеро Китай. Чтобы спасти его и другие водоемы, Одесская ОВА обратилась к правительству с просьбой выделить 6 млн грн на срочные работы: расширение входа Кислицкого рукава Дуная, расчистка русел и каналов, восстановление водообмена. Это не просто проблема для природы — это угроза для питьевого водоснабжения, сельского хозяйства и жизни местных громад", — говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Отметим, что озеро Китай является единственным источником воды для восьми населенных пунктов и орошает более 12 тысяч гектаров полей.

Напомним, недавно мы писали о том, что ситуация на озере Китай является катастрофической А также о том, как в Одесской области незаконно распахивали реку.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы озеро
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
