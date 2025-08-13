Видео
Перевозили мужчин в Молдову через Одесчину — стоимость поездки

Перевозили мужчин в Молдову через Одесчину — стоимость поездки

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 15:48
Житель Одесской области переправлял мужчину в Молдову - каким образом (как выехать из Украины)
Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Житель Одесской области организовал канал незаконной переправки мужчин в Молдову. Однако во время путешествия с одним из клиентов, машину дельца задержали правоохранители, теперь ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Подробности дела

Пограничники Белгород-Днестровского района задержали 35-летнего жителя Одесской области, который пытался переправить в Молдову мужчину мобилизационного возраста. Для реализации схемы подозреваемый привлек к делу 54-летнего товарища, который должен был выполнить роль таксиста.

Как выяснилось, фигурант отыскал своего желающего покинуть Украину через знакомых. За 5 тыс. долларов США он пообещал организовать так называемый "переход" в Молдову в обход пунктов пропуска. Встретив своего клиента на одном из железнодорожных вокзалов, подозреваемый получил задаток в размере 2 тыс. грн. Остальную сумму ему должны были передать после того как военнообязанный будет уже на территории сопредельного государства.

Однако авто фигуранта было задержано правоохранителями в пограничной зоне.

Какое наказание грозит

Организатору переправки объявлено о подозрении по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который подделал военный билет для выезда за границу. А также о туре в другую страну за 12 тысяч долларов.

