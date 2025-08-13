Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Подделал военный билет для выезда — наказание суда на Одесчине

Подделал военный билет для выезда — наказание суда на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 01:33
Мужчина подделал военный билет ВСУ и заключение ВВК и пытался выехать из Одесской области
Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: snowing

Мужчина подделал военный билет и заключение ВВК о непригодности к службе и пытался выехать из Украины. Однако в Одесской области его уличили в подделке и открыли дело, которое рассматривали в Белгород-Днестровском суде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Мужчина нашел в Интернете объявление о продаже клише, с помощью которых можно подделать военные документы. В дальнейшем он встретился с продавцом и приобрел у него штампы и печати за 4 000 гривен. С помощью них он изготовил фиктивный военный билет и заключение ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья.

С этими документами фигурант хотел выехать из Украины, однако на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" его разоблачил на подделке пограничник.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов и их использование). Он должен уплатить 2 штрафа на общую сумму в 17 000 гривен.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил гражданского. А также о служащем ВСУ, который подделал водительское удостоверение.

Одесса граница Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации