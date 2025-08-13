Мужчина подделал военный билет ВСУ и заключение ВВК и пытался выехать из Одесской области

Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: snowing

Мужчина подделал военный билет и заключение ВВК о непригодности к службе и пытался выехать из Украины. Однако в Одесской области его уличили в подделке и открыли дело, которое рассматривали в Белгород-Днестровском суде.

Подробности дела

Мужчина нашел в Интернете объявление о продаже клише, с помощью которых можно подделать военные документы. В дальнейшем он встретился с продавцом и приобрел у него штампы и печати за 4 000 гривен. С помощью них он изготовил фиктивный военный билет и заключение ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья.

С этими документами фигурант хотел выехать из Украины, однако на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" его разоблачил на подделке пограничник.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов и их использование). Он должен уплатить 2 штрафа на общую сумму в 17 000 гривен.

