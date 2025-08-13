Чоловік підробив військовий квиток ЗСУ та висновок ВЛК і намагався виїхати з Одещини

Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: snowing

Чоловік підробив військовий квиток та висновок ВЛК про непридатність до служби та намагався виїхати з України. Однак на Одещині його викрили на підробці та відкрили справу, яку розглядали в Білгород-Дністровському суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Чоловік знайшов в Інтернеті оголошення щодо продажу кліше, за допомогою яких можна підробити військові документи. Надалі він зустрівся з продавцем та придбав у нього штампи та печатки за 4 000 гривень. За допомогою них він виготовив фіктивний військовий квиток та висновок ВЛК про непридатність до служби за станом здоров’я.

Із цими документами фігурант хотів виїхати з України, однак на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" його викрив на підробці прикордонник.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України (підробка документів та їх використання). Він має сплатити 2 штрафи загальним обсягом 17 000 гривень.

