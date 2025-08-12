Видео
Главная Одесса Военный избил гражданского — как наказал суд на Одесчине

Военный избил гражданского — как наказал суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 01:33
Военный ВСУ избил гражданского в Одесской области - приговор суда
Молоток судьи. Фото иллюстративное: VitalikRadko

Военный из Одесской области поспорил с соседом, в результате чего ударил его в лицо. За нанесение легких телесных повреждений на служащего открыли дело, которое рассматривали в Раздельнянском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Подробности дела

Военный из села Вакуловка Раздельнянского района поспорил со своим соседом на почве ранее возникших неприязненных отношений. Конфликт завершился дракой: служащий ударил мужчину кулаком в лицо и поставил ему синяк под левым глазом. Потерпевший зафиксировал легкие телесные повреждения, на солдата открыли дело. На суде фигурант искренне раскаялся.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по части 1 статьи 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). За содеянное он должен заплатить 850 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого посадили за психотропы. А также о служащем, который подделал водительское удостоверение.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
