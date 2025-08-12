Военный ВСУ избил гражданского в Одесской области - приговор суда

Военный избил гражданского — как наказал суд на Одесчине
Военный из Одесской области поспорил с соседом, в результате чего ударил его в лицо. За нанесение легких телесных повреждений на служащего открыли дело, которое рассматривали в Раздельнянском райсуде.
Подробности дела
Военный из села Вакуловка Раздельнянского района поспорил со своим соседом на почве ранее возникших неприязненных отношений. Конфликт завершился дракой: служащий ударил мужчину кулаком в лицо и поставил ему синяк под левым глазом. Потерпевший зафиксировал легкие телесные повреждения, на солдата открыли дело. На суде фигурант искренне раскаялся.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по части 1 статьи 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). За содеянное он должен заплатить 850 гривен штрафа.
