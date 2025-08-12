Военный ВСУ избил гражданского в Одесской области - приговор суда

Молоток судьи. Фото иллюстративное: VitalikRadko

Военный из Одесской области поспорил с соседом, в результате чего ударил его в лицо. За нанесение легких телесных повреждений на служащего открыли дело, которое рассматривали в Раздельнянском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Военный из села Вакуловка Раздельнянского района поспорил со своим соседом на почве ранее возникших неприязненных отношений. Конфликт завершился дракой: служащий ударил мужчину кулаком в лицо и поставил ему синяк под левым глазом. Потерпевший зафиксировал легкие телесные повреждения, на солдата открыли дело. На суде фигурант искренне раскаялся.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по части 1 статьи 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). За содеянное он должен заплатить 850 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого посадили за психотропы. А также о служащем, который подделал водительское удостоверение.