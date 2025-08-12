Військовий ЗСУ побив цивільного на Одещині - вирок суду

Молоток судді. Фото ілюстративне: VitalikRadko

Військовий з Одещини посперечався із сусідом, в результаті чого вдарив його в обличчя. За нанесення легких тілесних ушкоджень на службовця відкрили справу, яку розглядали в Роздільнянському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Військовий з села Вакулівка Роздільнянського району посперечався зі своїм сусідом на підґрунті раніше виниклих неприязних відносин. Конфлікт завершився бійкою: службовець вдарив чоловіка кулаком в обличчя та поставив йому синець під лівим оком. Потерпілий зафіксував легкі тілесні ушкодження, на солдата відкрили справу. На суді фігурант щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за частиною 1 статті 125 КК України (нанесення легких тілесних ушкоджень). За скоєне він має сплатити 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого ув'язнили за психотропи. А також про службовця, який підробив водійське посвідчення.