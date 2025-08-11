В Одесской области спасли Краснокнижную птицу, розового пеликана - каким образом

Розовый пеликан в небе. Фото: Пернатые друзья

Экологические инспекторы в Одесской области обнаружили редкую птицу — краснокнижного розового пеликана. При осмотре пернатого оказалось, что у него перебито крыло, поэтому специалистам пришлось его спасать.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа.

Реклама

Читайте также:

Спасенная птица

Экологи спасли пеликана розового — редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины. Инспекторы нашли ее с поврежденным крылом вблизи села Бурлачья Балка Одесского района.

Специалисты немедленно передали пострадавшего пеликана в Одесский зоопарк для оказания помощи. Если птица сможет выздороветь, ее планируют вернуть в естественную среду обитания.

Пеликан в воде. Фото: Пернатые друзья

Что известно о розовых пеликанах

Гнездовой ареал розовых пеликанов за последние десятилетия значительно сократился, особенно в Европе. Сейчас розовый пеликан распространен в Юго-Восточной Европе (дельта Дуная), Юго-Восточной Азии и в Экваториальной Африке.

Гнездятся они в румынской части дельты Дуная рядом с Украиной, в Черноморском заповеднике и на Лебединых островах в Крыму. Живут как на пресных, так и на солоноватых водоемах. Питаются исключительно рыбой. Для охоты эти пернатые выбирают мелководные участки.

Напомним, недавно мы писали о том, где в Одесской области можно встретить ровесника динозавров. А также о выживании птенцов редкой утки.