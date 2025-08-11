Покарання суддям Одещини від Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя. Фото ілюстративне: Вища рада правосуддя

З червня по липень 2025 року Вища рада правосуддя притягнула п’ятьох суддів Одещини до дисциплінарної відповідальності. Деякі з них отримали лише службові обмеження, а дехто — пішов у відставку.

Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

Відставка Петрюченко

Петрюченко Мирослава Іванівна під час розгляду справи, за даними ВРП, порушила правила щодо самовідводу.

Так, у рамках справи суддя задовольнила заяву про самовідведення, заявивши, що дії Одеського апеляційного суду щодо скасування її ухвал порушують презумпцію неупередженості та неупередженості. Третя Дисциплінарна палата ВСП зробила висновок, що дії Мирослави Петрюченко становлять дисциплінарну провину. Жінка отримала стягнення у вигляді попередження.

Відсторонення Кічмаренка

На думку ВРП, Сергій Кічмаренко не поважає прокурорів — у підтвердження судді навели кілька прикладів проявів зневаги. А саме: в одній із справ Кічмаренко знав, що обсяг письмових доказів та документів є достатньо значним (близько 300 томів) та одночасна наявність всіх таких матеріалів в судовому засіданні є неможливою. Тому він неодноразово висловлювався щодо того, які докази сторона обвинувачення має подати, а які суд не цікавлять. На думку скаржника, зазначені дії виходили за межі керування судовим процесом.

Таким чином, на думку прокурорів він намагався перешкодити вільному обстоюванню стороною обвинувачення своєї правової позиції.

Позбавлення доплат Івінського

Олега Івінського на місяць позбавлено доплат до посадового окладу. Такий захід застосували через скаргу на те, що він звільняв від відповідальності водіїв, затриманих за водіння у стані сп'яніння. Суддя обмежувався усними зауваженнями і незначними штрафами.

Загалом, за даними ВРП, Івінський звільнив від відповідальності 14 водіїв.

Позбавлення доплат судді Вінської

В діях судді Доброславського суду Наталії Вінської ВРП виявили ознаки безпідставного затягування розгляду справи, встановленого законом.

Судові засідання призначалися зі значними перервами, інколи ж розгляд справи переносився через неявку до залу потерпілого, що не є підставою для перенесення засідання. Також суддя жодного разу не вживала заходів для забезпечення прибуття обвинуваченого/обвинувачених до суду. Крім того, у рамках справи вона більше 2,5 років не розглядала клопотання про відміну арешту майна.

ВСП бачить у діях судді наявний склад дисциплінарного проступку. У зв'язку з цим було ухвалено рішення притягнути її до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани з позбавленням права на отримання доплат протягом одного місяця.

Відставка Мурзенка

Максим Мурзенко звільнив фігуранта однієї зі справ від відповідальності, застосувавши ст. 22 КУпАП. ВРП дійшла висновку, що суддя внаслідок грубої недбалості вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 4 частини першої статті 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Він отримав дисциплінарне стягнення у виді попередження.

