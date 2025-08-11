Наказание судьям Одесской области от Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия. Фото иллюстративное: Высший совет правосудия

С июня по июль 2025 года Высший совет правосудия привлек пятерых судей Одесской области к дисциплинарной ответственности. Некоторые из них получили лишь служебные ограничения, а кое-кто — ушел в отставку.

Об этом сообщает Высший совет правосудия.

Отставка Петрюченко

Петрюченко Мирослава Ивановна при рассмотрении дела, по данным ВСП, нарушила правила самоотвода.

Так, в рамках дела судья удовлетворила заявление о самоотводе, заявив, что действия Одесского апелляционного суда касательно отмены ее постановлений нарушают презумпцию беспристрастности и беспристрастности. Третья Дисциплинарная палата ВСП заключила, что действия Мирославы Петрюченко составляют дисциплинарный проступок. Женщина получила взыскание в виде предупреждения.

Отстранение Кичмаренко

По мнению ВСП, Сергей Кичмаренко не уважает прокуроров — в подтверждение судьи привели несколько примеров проявлений пренебрежения. А именно: в одном из дел Кичмаренко знал, что объем письменных доказательств и документов является достаточно значительным (около 300 томов) и одновременное наличие всех таких материалов в судебном заседании невозможно. Поэтому он неоднократно высказывался относительно того, какие доказательства сторона обвинения должна представить, а какие суд не интересуют. По мнению стороны обвинения, указанные действия выходили за пределы управления судебным процессом.

Таким образом, по мнению прокуроров он пытался помешать свободному отстаиванию стороной обвинения своей правовой позиции.

Лишение доплат Ивинского

Олега Ивинского на месяц лишили доплат к должностному окладу. Такую меру применили из-за жалобы на то, что он освобождал от ответственности водителей, задержанных за вождение в состоянии опьянения. Судья ограничивался устными замечаниями и незначительными штрафами.

Всего, по данным ВСП, Олег Ивинский освободил от ответственности 14 водителей.

Лишение доплат судьи Винской

В действиях судьи Доброславского суда Натальи Винской ВСП обнаружили признаки безосновательного затягивания рассмотрения дела, установленного законом.

Судебные заседания назначались со значительными перерывами, а иногда рассмотрение дела переносилось из-за неявки в зал потерпевшего, что не является основанием для переноса заседания. Также судья ни разу не принимала меры для обеспечения прибытия обвиняемого/обвиняемых в суд. Кроме того, в рамках дела она более 2,5 лет не рассматривала ходатайство об отмене ареста имущества.

ВСП видит в действиях судьи имеющийся состав дисциплинарного проступка. В связи с этим было принято решение привлечь ее к дисциплинарной ответственности в виде выговора с лишением права на получение доплат в течение одного месяца.

Отставка Мурзенко

Максим Мурзенко освободил фигуранта одного из дел от ответственности, применив ст. 22 КУоАП. ВСП пришел к выводу, что судья вследствие грубой небрежности совершил дисциплинарный проступок, предусмотренный пунктом 4 части первой статьи 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей". Он получил дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

