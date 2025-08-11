Видео
Главная Одесса Закрывать отели в Затоке на Одесчине не будут — комментарий ОВА

Дата публикации 11 августа 2025 16:57
Отели Одесской области не несут ответственности за смерть людей
Опасный пляж. Фото: Одесская ОГА

Закрывать гостиницы в Затоке чтобы предотвратить гибель людей нет никакого смысла, ведь многие отдыхающие — жители соседних населенных пунктов. А владельцы отелей на побережье Затоки в Одесской области не несут ответственность за трагедии на море из-за минной опасности.

Об этом Новини.LIVE узнали во время брифинга главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Почему не закрывают отели

Закрытие отелей вдоль побережья Затоки не гарантирует того, что на пляжах после этого не будет людей. Ведь значительная часть отдыхающих — не туристы, а жители соседних населенных пунктов.

"Если человек находится на запрещенном пляже возле отеля, это не значит, что он в нем проживает. Есть люди из соседних населенных пунктов и местные жители. Закрыть гостиницы или санатории это не значит, что там не будет людей. Люди должны самосознательно отвечать за свою личную безопасность",— говорит первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов.

Александр Харлов также добавил, что полиция и местные власти регулярно проводят профилактические мероприятия с владельцами отелей, но многие отдыхающие сами идут купаться в опасных зонах.

None - фото 2
Александр Харлов на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Отели ответственности не несут

Кроме того владельцы отелей на побережье Затоки в Одесской области не могут быть наказаны за то что приглашают туристов на отдых — так как они предоставляют услуги аренды, а ни пляж и море.

"Ни уголовной, ни административной ответственности за это не предусмотрено. Ведь они предлагают койко-кровать, а не купание в море, пляж, или что-то другое, что связано с водой",— говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что проверки пляжей еще продолжаются и призвал пользоваться только теми, которые соответствуют всем требованиям безопасности. Глава Одесской ОВА отметил, что физически контролировать 400 километров береговой линии не хватит сил и средств, поэтому люди должны сами заботиться о своей жизни и здоровье.

None - фото 1
Олег Кипер на брифинге. Фото: Новини.LIVE
Закрывать отели в Затоке на Одесчине не будут — комментарий ОВА - фото 3
Предупреждение об опасности. Фото: Одесская ОВА

Подрыв людей в Одесской области

10 августа в Одесской области произошли две трагедии на море. В Каролино-Бугазской громаде во время купания прогремел взрыв, который унес жизнь человека. Еще один смертельный случай произошел в Затоке — там погибли женщина и мужчина.

Будут ли закрывать отели в одесской Затоке после трагедии - фото 3
Купаться запрещено. Фото: Одесская ОВА

Напомним, недавно мы писали о том, как отдыхающие подорвались на мине в одесской Затоке. А также о том, что этот курорт сейчас закрыт для отдыха.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
