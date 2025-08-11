Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Закривати готелі у Затоці на Одещині не будуть — коментар ОВА

Закривати готелі у Затоці на Одещині не будуть — коментар ОВА

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 16:57
Готелі Одещини не несуть відповідальності за смерть людей
Небезпечний пляж. Фото: Одеська ОВА

Закривати готелі в Затоці, аби запобігти загибелі людей, немає ніякого сенсу, адже чимало відпочивальників — мешканці сусідніх населених пунктів. А їхні власники на узбережжі Затоки на Одещині не несуть відповідальність за трагедії на морі через мінну небезпеку.

Про це Новини.LIVE дізналися під час брифінгу голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Реклама
Читайте також:

Чому не закривають готелі

Закриття готелів вздовж узбережжя Затоки не гарантує того, що на пляжах після цього не буде людей. Адже значна частина відпочивальників — не туристи, а мешканці сусідніх населених пунктів.

"Якщо людина перебуває на забороненому пляжі біля готелю, це не значить що вона у ньому проживає. Є люди з сусідніх населених пунктів та місцеві мешканці. Закрити готелі або санаторії це не означає, що там не буде людей. Люди мають самосвідомо відповідати за свою особисту безпеку", — каже перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

Олександр Харлов також додав, що поліція та місцева влада регулярно проводять профілактичні заходи з власниками готелів, але багато відпочивальників самі йдуть купатися в небезпечних зонах.

None - фото 2
Олександр Харлов на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Готелі відповідальності не несують

Крім того, власники готелів на узбережжі Затоки в Одеській області не можуть бути покарані за те, що запрошують туристів на відпочинок — оскільки вони надають послуги оренди, а не пляж і море.

"Ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності за це не передбачено. Адже вони пропонують койко-ліжко, а не купання в морі, пляж, чи щось інше, що пов'язане з водою", — каже очільник Одеської ОВА Олега Кіпера.

Олег Кіпер також додав, що перевірки пляжів ще тривають та закликав користуватися лише тими, які відповідають усім безпековим вимогам. Очільник Одеської ОВА наголосив на тому, що фізично контролювати 400 кілометрів берегової лінії не вистачить сил та засобів, тому люди повинні самі піклюватися про своє життя та здоров'я.

None - фото 1
Олег Кіпер на брифінгу. Фото: Новини.LIVE
Закривати готелі у Затоці на Одещині не будуть — коментар ОВА - фото 3
Попередження про небезпеку. Фото: Одеська ОВА

Підрив людей в Одеській області

10 серпня в Одеській області сталися дві трагедії на морі. У Кароліно-Бугазькій громаді під час купання прогримів вибух, який забрав життя чоловіка. Ще один смертельний випадок стався в Затоці — там загинули жінка та чоловік.

Чи будуть закривати готелі в одеській Затоці після трагедії - фото 3
Купатися заборонено. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як відпочивальники підірвалися на міні в одеській Затоці. А також про те, що цей курорт наразі зачинений для віпочинку.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації