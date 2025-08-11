Готелі Одещини не несуть відповідальності за смерть людей

Небезпечний пляж. Фото: Одеська ОВА

Закривати готелі в Затоці, аби запобігти загибелі людей, немає ніякого сенсу, адже чимало відпочивальників — мешканці сусідніх населених пунктів. А їхні власники на узбережжі Затоки на Одещині не несуть відповідальність за трагедії на морі через мінну небезпеку.

Про це Новини.LIVE дізналися під час брифінгу голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Чому не закривають готелі

Закриття готелів вздовж узбережжя Затоки не гарантує того, що на пляжах після цього не буде людей. Адже значна частина відпочивальників — не туристи, а мешканці сусідніх населених пунктів.

"Якщо людина перебуває на забороненому пляжі біля готелю, це не значить що вона у ньому проживає. Є люди з сусідніх населених пунктів та місцеві мешканці. Закрити готелі або санаторії це не означає, що там не буде людей. Люди мають самосвідомо відповідати за свою особисту безпеку", — каже перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

Олександр Харлов також додав, що поліція та місцева влада регулярно проводять профілактичні заходи з власниками готелів, але багато відпочивальників самі йдуть купатися в небезпечних зонах.

Олександр Харлов на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Готелі відповідальності не несують

Крім того, власники готелів на узбережжі Затоки в Одеській області не можуть бути покарані за те, що запрошують туристів на відпочинок — оскільки вони надають послуги оренди, а не пляж і море.

"Ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності за це не передбачено. Адже вони пропонують койко-ліжко, а не купання в морі, пляж, чи щось інше, що пов'язане з водою", — каже очільник Одеської ОВА Олега Кіпера.

Олег Кіпер також додав, що перевірки пляжів ще тривають та закликав користуватися лише тими, які відповідають усім безпековим вимогам. Очільник Одеської ОВА наголосив на тому, що фізично контролювати 400 кілометрів берегової лінії не вистачить сил та засобів, тому люди повинні самі піклюватися про своє життя та здоров'я.

Олег Кіпер на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Попередження про небезпеку. Фото: Одеська ОВА

Підрив людей в Одеській області

10 серпня в Одеській області сталися дві трагедії на морі. У Кароліно-Бугазькій громаді під час купання прогримів вибух, який забрав життя чоловіка. Ще один смертельний випадок стався в Затоці — там загинули жінка та чоловік.

Купатися заборонено. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як відпочивальники підірвалися на міні в одеській Затоці. А також про те, що цей курорт наразі зачинений для віпочинку.