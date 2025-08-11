Одещина перетвориться на пустелю — яким чином

Пустеля у Єгипті. Фото ілюстративне: Roland Unger

На території Одещини може з'явитися справжня пустеля. Такі кардинальні зміни клімату, за прогнозами фахівців, можуть очікувати наш регіон вже до 2040 року.

Про це повідомила кліматологиня та членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська в ефірі каналу "Говорить Суханов".

Одещина перетвориться на пустелю

Сьогодні на Одещині клімат помірно континентальний, з рисами морського, і лише на півдні проявляються субтропічні ознаки. Однак, за прогнозами кліматологів, до 2040 року він може змінитися на екстремально сухий.

Екстремально сухий клімат у свою чергу характеризується надзвичайно низькою вологістю та малою кількістю опадів. У таких умовах випаровування переважає над опадами, що призводить до формування пустель і напівпустель.

"На Одещині до 204 року може встановитися екстремально сухий клімат. А це вже ближче до пустелі. Таку вирогідність виключати не можна", — каже кліматологиня та членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська.

