На Одещині перевозили чоловіків у Румунію під причіпами - яким же чином

Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Батько і син облаштували у своїх вантажівках небезпечні схованки у шахтах гідроциліндрів, щоб переправити чоловіків призовного віку через кордон. Однак на Одещині прикордонники піймали їх на гарячому, ділкам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Подробиці справи

Під час перевірки двох вантажівок МАН, які їхали до кордону з Румунією, у прикордонників виникли підозри, тому було проведено огляд. Внаслідок цього трьох чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей знайшли захованими у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причіп.

Під час руху чоловіки сиділи у кабінах, але, наближаючись до блок-постів, забиралися у ці шахти. Там вони були між металевими рухомими частинами без вентиляції, наражаючись на реальну небезпеку для життя та здоров’я.

Документів для законного перетину кордону ніхто не мав. За подорож кожен мав заплатити по 8000 доларів переправнику.

Вантажівку зупинено. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Перевізникам повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує від 7 до 9 років ув'язнення.

На пасажирів складені адміністративні протоколи за незаконний перетин кордону. Їм загрожує до 8500 гривень штрафу або адмінарешт на 15 діб.

