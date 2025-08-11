Женщина везла старинную посуду из Одесской области в Грузию - каким образом

Старинная посуда. Фото: Одесская таможня

Женщина пыталась вывезти старинные серебряные изделия из Одесской области в Грузию. Однако таможенники поймали ее с поличным во время досмотра багажа, теперь драгоценности будут изъяты, а путешественнице грозит штраф.

Об этом сообщает Одесская таможня.

Подробности дела

Гражданка Украины пыталась вывезти посуду и столовые приборы с признаками старины через пункт пропуска "Орловка". Однако их обнаружили одесские таможенники во время досмотра багажа пассажиров автобуса, на котором она направлялась в Грузию.

Среди личных вещей женщины находились предметы, внешне похожие на серебряные: кофейные чашечки, рюмки-кубачи, щипцы для сахара, ложки и вилки (одна из которых 1841 года). На большинстве из них сохранились именные клейма мастеров, годы клеймения и пробы. Среди предметов была найдена и вилка 1841 года.

Никаких разрешительных документов на вывоз изделий, изготовленных в XIX — первой половине ХХ века, гражданка не предоставила.

Изъятые реликвии. Фото: Одесская таможня

Серебряная посуда. Фото: Одесская таможня

Какое наказание грозит

Старинные изделия будут изъяты у женщины. Их стоимость и принадлежность к культурным и историческим ценностям установит экспертиза. Также составят протокол о нарушении таможенных правил.

Согласно ст. 483 ТКУ (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля), женщине грозит штраф в размере от 50 до 100 процентов стоимости реликвий, которые она пыталась провезти.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который пытался вывезти старинную икону. А также об уцелевшем церковном имуществе, которое нашли под завалами собора.