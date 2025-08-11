Женщина везла старинную посуду из Одесской области в Грузию - каким образом

С реликвиями в Грузию — из Одесчины пытались вывезти артефакты
Женщина пыталась вывезти старинные серебряные изделия из Одесской области в Грузию. Однако таможенники поймали ее с поличным во время досмотра багажа, теперь драгоценности будут изъяты, а путешественнице грозит штраф.
Об этом сообщает Одесская таможня.
Подробности дела
Гражданка Украины пыталась вывезти посуду и столовые приборы с признаками старины через пункт пропуска "Орловка". Однако их обнаружили одесские таможенники во время досмотра багажа пассажиров автобуса, на котором она направлялась в Грузию.
Среди личных вещей женщины находились предметы, внешне похожие на серебряные: кофейные чашечки, рюмки-кубачи, щипцы для сахара, ложки и вилки (одна из которых 1841 года). На большинстве из них сохранились именные клейма мастеров, годы клеймения и пробы. Среди предметов была найдена и вилка 1841 года.
Никаких разрешительных документов на вывоз изделий, изготовленных в XIX — первой половине ХХ века, гражданка не предоставила.
Какое наказание грозит
Старинные изделия будут изъяты у женщины. Их стоимость и принадлежность к культурным и историческим ценностям установит экспертиза. Также составят протокол о нарушении таможенных правил.
Согласно ст. 483 ТКУ (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля), женщине грозит штраф в размере от 50 до 100 процентов стоимости реликвий, которые она пыталась провезти.
