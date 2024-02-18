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В Одессе под завалами разрушенного собора нашли уцелевшие церковные утвари

18 февраля 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе под завалами разрушенного собора нашли уцелевшие церковные утвари
Рабочий собора держит в руках икону преподобного Кукши Одесского. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе продолжается разбор завалов в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Пока известно, что несмотря на значительные разрушения, удалось найти много уцелевшей церковной утвари.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии Украинской православной церкви.

"Ради сообщить, что под завалами мы нашли много церковной утвари, которая нам необходима во время богослужений: иконы, евхаристические наборы, около 40 комплектов покровцев, Плащаницы и прочее", — отметили в церкви.

Икона преподобного Кукши Одесского

Среди завалов нашлась и икона преподобного Кукши Одесского. Она исчезла во время российской атаки на собор, а сейчас ее получили уцелевшую.

"Икона преподобного Кукши Одесского, которую мы нашли только сейчас, также уцелела. Благодарим Бога за Его милость к нам. Молимся к Пресвятой Богородице и верим, что наступит как можно быстрее мир и согласие", — добавили в церкви.

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом из авиации и корабля. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, были и попадания. Враг применил не менее пяти видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки оккупанты изуродовали 29 домов. Пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, в Одессе удалось восстановить часть крыши Спасо-Преображенского кафедрального собора. Этот храм был существенно поврежден летом российской ракетой. Деньги на ремонт поступили от прихожан и волонтерских организаций.

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