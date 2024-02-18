В Одесі під завалами зруйнованого собору знайшли вцілілі церковне начиння

Робітник собору тримає у руках ікону преподобного Кукші Одеського. Фото: скриншот

В Одесі триває розбір завалів у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Наразі відомо, що попри значні руйнування, вдалося знайти багато вцілілого церковного начиння.

Про це повідомила пресслужба Одеської єпархії Української православної церкви.

"Раді повідомити, що під завалами ми знайшли багато церковного начиння, яке нам необхідне під час богослужінь: ікони, євхаристичні набори, близько 40 комплектів покровців, Плащаниці та інше", — зазначили у церкві.

Ікона преподобного Кукші Одеського

Серед завалів знайшлась й ікона преподобного Кукші Одеського. Вона зникла під час російської атаки на собор, а зараз її дістали вцілілу.

"Ікона преподобного Кукші Одеського, яку ми знайшли тільки зараз, також вціліла. Дякуємо Богу за Його милість до нас. Молимося до Пресвятої Богородиці й віримо, що наступить якнайшвидше мир і злагода", — додали у церкві.

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, були й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки окупанти понівечили 29 будинків. Постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, в Одесі вдалося відновити частину даху Спасо-Преображенського кафедрального собору. Цей храм був суттєво пошкоджений влітку російською ракетою. Гроші на ремонт поступили від парафіян та волонтерських організацій.