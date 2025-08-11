Жінка везла старовинний посуд з Одещини до Грузії - яким чином

Старовинний посуд. Фото: Одеська митниця

Жінка намагалася вивезти старовинні срібні вироби з Одещини до Грузії. Однак митники піймали її на гарячому під час огляду багажу, тепер коштовності будуть вилучені, а мандрівниці загрожує штраф.

Про це повідомляє Одеська митниця.

Подробиці справи

Громадянка України намагалася вивезти посуд та столові прибори з ознаками старовини через пункт пропуску "Орлівка". Однак їх виявили одеські митники під час огляду багажу пасажирів автобуса, яким вона прямувала до Грузії.

Серед особистих речей жінки були предмети, зовні схожі на срібні: кавові чашечки, чарки-кубачі, щипці для цукру, ложки та виделки (одна з яких 1841 року). На більшості з них збереглися іменні клейма майстрів, роки клеймування та проби. Серед предметів була знайдена й виделка 1841 року.

Жодних дозвільних документів на вивезення виробів, виготовлених у ХІХ — першій половині ХХ століття, громадянка не надала.

Вилучені реліквії. Фото: Одеська митниця

Срібний посуд. Фото: Одеська митниця

Яке покарання загрожує

Старовинні вироби будуть вилучені у жінки. Їх вартість і належність до культурних та історичних цінностей встановить експертиза. Також складуть протокол про порушення митних правил.

Згідно ст. 483 МКУ (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю), жінці загрожує штраф у розмірі від 50 до 100 відсотків вартості реліквій, які вона намагалася провезти.

