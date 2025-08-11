Видео
Главная Одесса В Румынию под прицепом — новая схема переправки на Одесчине

В Румынию под прицепом — новая схема переправки на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 14:27
В Одесской области перевозили мужчин в Румынию под прицепами - каким же образом
Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Отец и сын обустроили в своих грузовиках небезопасные тайники в шахтах гидроцилиндров, чтобы переправить мужчин призывного возраста через границу. Однако в Одесской области пограничники поймали их с поличным, дельцам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Подробности дела

Во время проверки двух грузовиков МАН, которые ехали к границе с Румынией, у пограничников возникли подозрения, поэтому был проведен дополнительный осмотр. В результате трех мужчин из Запорожской, Хмельницкой и Донецкой областей нашли спрятанными в шахтах телескопических гидроцилиндров, поднимающих прицеп.

Во время движения мужчины сидели в кабинах, но, приближаясь к блокпостам, забирались в эти шахты. Там они находились между металлическими подвижными частями без вентиляции, подвергаясь реальной опасности для жизни и здоровья.

Документов для законного пересечения границы никто не имел. За путешествие каждый должен был заплатить по 8000 долларов переправщику.

Возможно, это изображение 4 человека и текст
Грузовик остановлен. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Перевозчикам сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им грозит от 7 до 9 лет заключения.

На пассажиров составлены административные протоколы за незаконное пересечение границы. Им грозит до 8500 гривен штрафа или админарест на 15 суток.

Напомним, недавно мы писали о том, как из Одесской области пытались вывезти артефакты. А также о мужчине, который убегал в Молдову на параплане.

Одесса граница Одесская область грузовики Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
