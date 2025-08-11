Видео
Главная Одесса Одесчина превращается в пустыню — экологи бьют тревогу

Одесчина превращается в пустыню — экологи бьют тревогу

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 16:07
Одесская область превратится в пустыню — каким образом
Пустыня в Египте. Фото иллюстративное: Roland Unger

На территории Одесской области может появиться настоящая пустыня. Такие кардинальные изменения климата, по прогнозам специалистов, могут ожидать наш регион уже к 2040 году.

Об этом сообщила климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская в эфире канала "Говорит Суханов".

Одесская область превратится в пустыню

Сегодня в Одесской области климат умеренно континентальный, с чертами морского, и только на юге региона проявляются субтропические признаки. Однако, по прогнозам климатологов, к 2040 году он может смениться на экстремально сухой.

Экстремально сухой климат в свою очередь характеризуется чрезвычайно низкой влажностью и малым количеством осадков. В таких условиях испарение преобладает над осадками, что приводит к формированию пустынь и полупустынь

"В Одесской области до 2040 года может установиться экстремально сухой климат. А это уже ближе к пустыне. Такую вероятность исключать нельзя", — говорит климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская.

Напомним, недавно мы писали о том, что Европу уже охватила аномальная жара. А также о том, каким образом Одесская область может уйти под воду, что приведет к гибели сотен тысяч людей.

