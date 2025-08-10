Видео
Главная Одесса На Одесчине три человека подорвались на мине — подробности

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 13:17
В Одесской области три человека погибли, подорвавшись в море
Полицейские на месте подрыва людей на мине. Фото иллюстративное: Нацполиция

На побережье Одесской области во время купания прогремели два взрыва. Погибли трое отдыхающих — женщина и двое мужчин. Военные и полиция в очередной раз напоминают: посещать можно только официально открытые и проверенные пляжи.

Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:
На Одещині троє людей підірвались на морській міні — подробиці - фото 1
Сообщение полиции. Фото: скриншот

Люди подорвались на мине

По их данным, в Каролино-Бугазской громаде Белгород-Днестровского района группа отдыхающих пошла купаться в запретной зоне. Через некоторое время прогремели взрывы.

Правоохранители предварительно установили, что во время купания сработали взрывоопасные предметы, из-за чего погибли три человека — женщина и двое мужчин. Их личности пока устанавливают.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и спасатели. Специалисты устанавливают обстоятельства трагедии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

На каких пляжах безопасно купаться

В то же время в ОТГ "Одесса" в связи с трагедией напоминают, что в регионе официально открыто 32 зоны для безопасного купания: 30 в Одессе, еще по одной в Черноморске и Приморском Измаильского района. Все они проверены на наличие минной опасности и оборудованы укрытиями.

Напомним, что одесская Затока под запретом, там купаться строго запрещено из-за выброса водой мин на побережье. Также мы писали, что берега Тузловских лиманов ежегодно теряют от полуметра земли. Особенно быстро море "съедает" побережье возле Лебедевки и Лебедевского леса.

Одесса взрыв пляж Одесская область Новости Одессы мина
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
