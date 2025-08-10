Погода в Одесі сьогодні, 10 серпня: спека та тепле море

Люди біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у неділю, 10 серпня, в Одесі буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура води у морі буде достатньо приємною, аби комфортно відпочивати.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Температура води у Чорному морі 10 серпня

За даними синоптиків, температура морської води 10 серпня залишиться на тому ж рівні, що і вчора. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +23...+24 °С.

Реклама

Погода в Одесі 10 серпня

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність, однак жодних опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень підніметься до +29...+31 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області 10 серпня

В Одеській області також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер буде південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі впаде до +17...+22 °C, вдень сягатиме від +29 °C до +34 °C.

Реклама

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, в Інфоксводоканалі спростовують факт того, що якість води вздовж узбережжя Одеси погіршилася через те, що підприємство скидає у море стоки. Раніше ми писали про проблему із водоростями на пляжах Одеси.