Погода в Одессе сегодня, 10 августа: жара и теплое море

Курортный сезон в Одессе в разгаре — какая вода в Черном море
Сегодня, в воскресенье, 10 августа, в Одессе будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воды в море будет достаточно приятной, чтобы комфортно отдыхать.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды в Черном море 10 августа
По данным синоптиков, температура морской воды 10 августа останется на том же уровне, что и вчера. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +23...+24 °С.
Погода в Одессе 10 августа
В Одессе сегодня будет переменная облачность, однако никаких осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а днем поднимется до +29...+31 °C.
Погода в Одесской области 10 августа
В Одесской области также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +17...+22 °C, днем будет достигать от +29 °C до +34 °C.
Прогноз пожарной опасности в Одесской области
В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).
Напомним, в Инфоксводоканале опровергают факт того, что качество воды вдоль побережья Одессы ухудшилось из-за того, что предприятие сбрасывает в море стоки. Ранее мы писали о проблеме с водорослями на пляжах Одессы.
