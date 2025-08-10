Видео
Видео

Курортный сезон в Одессе в разгаре — какая вода в Черном море

Курортный сезон в Одессе в разгаре — какая вода в Черном море

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 05:31
Погода в Одессе сегодня, 10 августа: жара и теплое море
Люди возле моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в воскресенье, 10 августа, в Одессе будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воды в море будет достаточно приятной, чтобы комфортно отдыхать.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Температура воды в Черном море 10 августа

По данным синоптиков, температура морской воды 10 августа останется на том же уровне, что и вчера. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +23...+24 °С.

Погода в Одессе 10 августа

В Одессе сегодня будет переменная облачность, однако никаких осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а днем поднимется до +29...+31 °C.

Курортний сезон в Одесі у розпалі — яка вода у Чорному морі - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области 10 августа

В Одесской области также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +17...+22 °C, днем будет достигать от +29 °C до +34 °C.

Курортний сезон в Одесі у розпалі — яка вода у Чорному морі - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Прогноз пожарной опасности в Одесской области

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Курортний сезон в Одесі у розпалі — яка вода у Чорному морі - фото 3
Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, в Инфоксводоканале опровергают факт того, что качество воды вдоль побережья Одессы ухудшилось из-за того, что предприятие сбрасывает в море стоки. Ранее мы писали о проблеме с водорослями на пляжах Одессы.

погода Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
