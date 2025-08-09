Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 9 серпня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 серпня, в Одесі і області все ще буде спекотна погода без жодних опадів. Вода у морі достатньо прогрілася та протягом всього дня буде радувати відпочивальників високою температурою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 9 серпня відчутно не зміниться та залишиться теплою для купання. Вона протягом дня буде триматися на рівні +23...+24°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер очікується північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +30...+32 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер — північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, вдень — від +30 °C до +35 °C. На автошляхах області видимість добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.