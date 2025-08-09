Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 9 августа

Отдых в Одессе — какая температура воды в море сегодня
Сегодня, 9 августа, в Одессе и области все еще будет жаркая погода без осадков. Вода в море достаточно прогрелась и в течение всего дня будет радовать отдыхающих высокой температурой.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды в море
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 9 августа ощутимо не изменится и останется теплой для купания. Она в течение дня будет держаться на уровне +23...+24°С.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +18...+20 °C, а днем потеплеет до +30...+32 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20 °C, днем — от +30 °C до +35 °C. На автодорогах области видимость хорошая.
