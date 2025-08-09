Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 9 августа

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 9 августа, в Одессе и области все еще будет жаркая погода без осадков. Вода в море достаточно прогрелась и в течение всего дня будет радовать отдыхающих высокой температурой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 9 августа ощутимо не изменится и останется теплой для купания. Она в течение дня будет держаться на уровне +23...+24°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +18...+20 °C, а днем потеплеет до +30...+32 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20 °C, днем — от +30 °C до +35 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

