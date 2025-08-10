Відео
Одещина втрачає узбережжя — море поглинає ліси й пляжі

Одещина втрачає узбережжя — море поглинає ліси й пляжі

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 10:34
Абразія берегів Тузлівських лиманів біля Лебедівки
Море підмило берег на Одещині. Фото: Іван Русєв/Facebook

Береги Тузлівських лиманів щороку втрачають від пів метра землі. Особливо швидко море "з’їдає" узбережжя біля Лебедівки та Лебедівського лісу. Простих і дешевих способів врятувати цю ділянку немає, а прогноз для курортної зони невтішний.

Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.

Море з'їдає береги

За його словами, цей процес називається "абразія", коли хвилі та уламки каміння поступово руйнують і зносять береги. Для Тузлівських лиманів це не новина: більшість їхніх обривистих берегів щороку втрачають від 0,5 до 3 метрів землі. Там, де є постійний водообмін із морем, процес відбувається ще швидше.

Одещина втрачає узбережжя — море поглинає ліси й пляжі - фото 2
Вода дісталася села. Фото: Іван Русєв/Facebook

Найскладніша ситуація біля села Лебедівка

Найскладніша ситуація біля села Лебедівка та в Лебедівському лісі, каже еколог. Тут обриви високі, і жоден із семи варіантів захисту, які пробували за останні десятиріччя, не дав результату. Море невпинно "з’їдає" не лише берег, а й лісові ділянки.

"Прогноз для Лебедівки невтішний — море й надалі забиратиме землю. Це питання часу", — зазначає Русєв.

Одещина втрачає узбережжя — море поглинає ліси й пляжі - фото 3
Деякі хати уже на обриві. Фото: Іван Русєв/Facebook

Для рекреаційного містечка це означає поступову втрату цінних пляжів і територій, які приваблювали туристів.

Одещина втрачає узбережжя — море поглинає ліси й пляжі - фото 4
Море "з'їдає" і ліс. Фото: Іван Русєв/Facebook

Нагадаємо, в Одеській області озеро Китай стрімко міліє, створюючи загрозу для сіл, що залежать від його води. Також ми писали, що на Одещині помітили хижі поліпи у морі.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
