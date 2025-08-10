Абразія берегів Тузлівських лиманів біля Лебедівки

Одещина втрачає узбережжя — море поглинає ліси й пляжі
Береги Тузлівських лиманів щороку втрачають від пів метра землі. Особливо швидко море "з’їдає" узбережжя біля Лебедівки та Лебедівського лісу. Простих і дешевих способів врятувати цю ділянку немає, а прогноз для курортної зони невтішний.
Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.
Море з'їдає береги
За його словами, цей процес називається "абразія", коли хвилі та уламки каміння поступово руйнують і зносять береги. Для Тузлівських лиманів це не новина: більшість їхніх обривистих берегів щороку втрачають від 0,5 до 3 метрів землі. Там, де є постійний водообмін із морем, процес відбувається ще швидше.
Найскладніша ситуація біля села Лебедівка
Найскладніша ситуація біля села Лебедівка та в Лебедівському лісі, каже еколог. Тут обриви високі, і жоден із семи варіантів захисту, які пробували за останні десятиріччя, не дав результату. Море невпинно "з’їдає" не лише берег, а й лісові ділянки.
"Прогноз для Лебедівки невтішний — море й надалі забиратиме землю. Це питання часу", — зазначає Русєв.
Для рекреаційного містечка це означає поступову втрату цінних пляжів і територій, які приваблювали туристів.
