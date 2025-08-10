Абразія берегів Тузлівських лиманів біля Лебедівки

Море підмило берег на Одещині. Фото: Іван Русєв/Facebook

Береги Тузлівських лиманів щороку втрачають від пів метра землі. Особливо швидко море "з’їдає" узбережжя біля Лебедівки та Лебедівського лісу. Простих і дешевих способів врятувати цю ділянку немає, а прогноз для курортної зони невтішний.

Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.

Допис Івана Русєва. Фото: скриншот з Facebook

Море з'їдає береги

За його словами, цей процес називається "абразія", коли хвилі та уламки каміння поступово руйнують і зносять береги. Для Тузлівських лиманів це не новина: більшість їхніх обривистих берегів щороку втрачають від 0,5 до 3 метрів землі. Там, де є постійний водообмін із морем, процес відбувається ще швидше.

Вода дісталася села. Фото: Іван Русєв/Facebook

Найскладніша ситуація біля села Лебедівка

Найскладніша ситуація біля села Лебедівка та в Лебедівському лісі, каже еколог. Тут обриви високі, і жоден із семи варіантів захисту, які пробували за останні десятиріччя, не дав результату. Море невпинно "з’їдає" не лише берег, а й лісові ділянки.

"Прогноз для Лебедівки невтішний — море й надалі забиратиме землю. Це питання часу", — зазначає Русєв.

Деякі хати уже на обриві. Фото: Іван Русєв/Facebook

Для рекреаційного містечка це означає поступову втрату цінних пляжів і територій, які приваблювали туристів.

Море "з'їдає" і ліс. Фото: Іван Русєв/Facebook

Нагадаємо, в Одеській області озеро Китай стрімко міліє, створюючи загрозу для сіл, що залежать від його води. Також ми писали, що на Одещині помітили хижі поліпи у морі.