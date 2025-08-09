Незаконне озеро в Одеській області — справу передали до суду

Чоловік вирив собі озеро на Одещині. Фото: Нацполіція

В Одеській області чоловік без дозволів вирив собі штучне озеро, щоб розводити рибу. Тепер йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це у суботу, 9 серпня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Чоловік вирив собі озеро

За даними поліції, 35-річний чоловік не мав жодних дозвільних документів і планував використовувати водойму для власних потреб. Він вибрав ділянку на березі річки Чичиклія та позичив екскаватор у знайомого, переконавши його, що має право на днопоглиблювальні роботи. Насправді ж він незаконно вирив штучне озеро об’ємом понад 8,6 тисячі кубометрів, його площа понад 0,3 гектара.

Яке покарання за незаконне заволодіння землі

Правоохоронці висунули обвинувачення за статтею незаконне заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах.

Максимальне покарання — до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, в Одесі затримали працівницю митниці за вимагання хабаря. Також ми повідомляли, що на Одещині мопедист застрелив поліцейського.