Незаконное озеро в Одесской области – дело передали в суд

В Одесской области мужчина без разрешений вырыл себе искусственное озеро, чтобы разводить рыбу. Теперь ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мужчина вырыл себе озеро

По данным полиции, 35-летний мужчина не имел никаких разрешительных документов и планировал использовать водоем для собственных нужд. Он выбрал участок на берегу реки Чичиклия и одолжил экскаватор у знакомого, убедив его, что имеет право на дноуглубительные работы. На самом деле он незаконно вырыл искусственное озеро объемом более 8,6 тысячи кубометров, его площадь более 0,3 гектара.

Какое наказание за незаконное завладение земли

Правоохранители предъявили обвинение по статье незаконное завладение поверхностным слоем земель водного фонда в особо крупных размерах.

Максимальное наказание — до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

