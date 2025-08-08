Прикордонна поліція Молдови спростувала фейк - який саме

Фейк та маніпуляція — українських прикордонників у Молдові немає
Прикордонна поліція Молдови спростувала фейки про присутність українських колег на території Республіки. У правоохоронних органах сусідньої держави також назвали цю інформацію маніпулятивною.
Про це повідомляє Прикордонна поліція Молдови.
Спростування фейку
У мережі з'явилася інформація про те, що українським прикордонникам надали право заходити на територію Молдови до 1,5 км для переслідування порушників.
У Генеральному інспектораті прикордонної поліції Республіки спростували ці чутки. У відомстві також додали, що ці твердження є упередженими і маніпулятивними.
"Ця інформація є неправдивою та упередженою. Діяльність Прикордонної поліції здійснюється суворо відповідно до національного законодавства та чинних двосторонніх угод між Республікою Молдова та Україною, не допускаючи жодного порушення суверенітету чи територіальної цілісності будь-якої держави",— йдеться у повідомленні прикордоннної поліції Молдови.
