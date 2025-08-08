Прикордонна поліція Молдови спростувала фейк - який саме

Кордон з Молдовою. Фото: МЗС України

Прикордонна поліція Молдови спростувала фейки про присутність українських колег на території Республіки. У правоохоронних органах сусідньої держави також назвали цю інформацію маніпулятивною.

Про це повідомляє Прикордонна поліція Молдови.

Реклама

Читайте також:

Спростування фейку

У мережі з'явилася інформація про те, що українським прикордонникам надали право заходити на територію Молдови до 1,5 км для переслідування порушників.

У Генеральному інспектораті прикордонної поліції Республіки спростували ці чутки. У відомстві також додали, що ці твердження є упередженими і маніпулятивними.

"Ця інформація є неправдивою та упередженою. Діяльність Прикордонної поліції здійснюється суворо відповідно до національного законодавства та чинних двосторонніх угод між Республікою Молдова та Україною, не допускаючи жодного порушення суверенітету чи територіальної цілісності будь-якої держави",— йдеться у повідомленні прикордоннної поліції Молдови.

Спростування фейку. Фото: скріншот повідомлення Прикордонної поліції Молдови

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який тікав у Молдову н а пароплані. А також про те, що у сусідній країні готуються до транзиту хасидів.