Нові правила в’їзду в Молдову для українських водіїв

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Українських водіїв більше не пускають до Молдови без довідки про технічну справність авто. Навіть якщо всі документи оформлені, без сертифіката техогляду вас просто розвернуть. Нові правила стосуються і легкових машин, і вантажівок.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду на кордоні

На молдовському кордоні українців зустрічають суворі нововведення. Відтепер для в’їзду потрібен не лише стандартний пакет документів, а й офіційна довідка про проходження технічного огляду. Без неї авто, незалежно від його стану, не пропустять.

Сертифікат техогляду можна отримати лише на сертифікованій СТО. Там перевіряють гальма, фари, вихлопну систему, колеса та інші важливі елементи. Довідка підтверджує, що машина справна та відповідає вимогам безпеки.

Які документи потрібні для перетину кордону з Молдовою

До переліку обов’язкових документів на в’їзд до Молдови також входять:

біометричний або закордонний паспорт,

водійське посвідчення (краще міжнародного зразка),

техпаспорт,

"Зелена карта" — страховка,

підтвердження сплати дорожнього збору (віньєтка).

Якщо в машині є дитина — знадобляться її документи. А якщо вона їде з одним із батьків або з родичами — обов’язкова нотаріальна згода на виїзд.

Окрему увагу варто приділити вмісту багажника. Заборонені: зброя, наркотики, рецептурні ліки без документа, м’ясо, молоко, мед, саджанці без сертифікатів. За порушення — штрафи та конфіскація.

Нагадаємо, ми розповідали, що певні банкноти доларів чи євро можуть стати причиною неприємностей на кордоні. Також повідомляли, без чого українців можуть розвернути на кордоні у серпні.