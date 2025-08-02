Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Без этой бумажки в Молдову не попасть — что требуют на границе

Без этой бумажки в Молдову не попасть — что требуют на границе

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 19:30
Новые правила въезда в Молдову для украинских водителей
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Украинских водителей больше не пускают в Молдову без справки о технической исправности авто. Даже если все документы в порядке, без сертификата техосмотра вас просто развернут. Новые правила касаются и легковых машин, и грузовиков.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сертификат техосмотра на границе

На молдовской границе украинцев встречают суровые нововведения. Отныне для въезда нужен не только стандартный пакет документов, но и официальная справка о прохождении технического осмотра. Без нее авто, независимо от его состояния, не пропустят.

Сертификат техосмотра можно получить только на сертифицированной СТО. Там проверяют тормоза, фары, выхлопную систему, колеса и другие важные элементы. Справка подтверждает, что машина исправна и соответствует требованиям безопасности.

Какие документы нужны для пересечения границы с Молдовой

В перечень обязательных документов на въезд в Молдову также входят:

  • биометрический или заграничный паспорт,
  • водительское удостоверение (лучше международного образца),
  • техпаспорт,
  • "Зеленая карта" - страховка,
  • подтверждение уплаты дорожного сбора (виньетка).

Если в машине есть ребенок — понадобятся его документы. А если он едет с одним из родителей или с родственниками — обязательно нотариальное согласие на выезд.

Отдельное внимание стоит уделить содержимому багажника. Запрещены: оружие, наркотики, рецептурные лекарства без документа, мясо, молоко, мед, саженцы без сертификатов. За нарушение — штрафы и конфискация.

Напомним, мы рассказывали, что определенные банкноты долларов или евро могут стать причиной неприятностей на границе. Также сообщали, без чего украинцев могут развернуть на границе в августе.

Молдова Одесская область Новости Одессы документы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации