Новые правила въезда в Молдову для украинских водителей

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Украинских водителей больше не пускают в Молдову без справки о технической исправности авто. Даже если все документы в порядке, без сертификата техосмотра вас просто развернут. Новые правила касаются и легковых машин, и грузовиков.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра на границе

На молдовской границе украинцев встречают суровые нововведения. Отныне для въезда нужен не только стандартный пакет документов, но и официальная справка о прохождении технического осмотра. Без нее авто, независимо от его состояния, не пропустят.

Сертификат техосмотра можно получить только на сертифицированной СТО. Там проверяют тормоза, фары, выхлопную систему, колеса и другие важные элементы. Справка подтверждает, что машина исправна и соответствует требованиям безопасности.

Какие документы нужны для пересечения границы с Молдовой

В перечень обязательных документов на въезд в Молдову также входят:

биометрический или заграничный паспорт,

водительское удостоверение (лучше международного образца),

техпаспорт,

"Зеленая карта" - страховка,

подтверждение уплаты дорожного сбора (виньетка).

Если в машине есть ребенок — понадобятся его документы. А если он едет с одним из родителей или с родственниками — обязательно нотариальное согласие на выезд.

Отдельное внимание стоит уделить содержимому багажника. Запрещены: оружие, наркотики, рецептурные лекарства без документа, мясо, молоко, мед, саженцы без сертификатов. За нарушение — штрафы и конфискация.

Напомним, мы рассказывали, что определенные банкноты долларов или евро могут стать причиной неприятностей на границе. Также сообщали, без чего украинцев могут развернуть на границе в августе.