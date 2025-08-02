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Головна Одеса Довгі черги на виїзд до Молдови — з Одеси дістатися важко

Довгі черги на виїзд до Молдови — з Одеси дістатися важко

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 13:25
Черги на пунктах Паланка і Скулень: водіям радять об’їзди
Черги на кордоні з Молдовою. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

На пунктах пропуску Паланка та Скулень фіксується інтенсивний рух транспорту. Причини — технічні збої на українській стороні та підвищений пасажиропотік із Молдови. Митна служба радить водіям обирати інші маршрути.

Про це повідомляє Митна служба Республіки Молдова.

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Допис митників Молдови. Фото: скриншот з Telegram

Де утруднений виїзд до Молдови

На пункті Паланка, який з'єднує Молдову з Одеською областю, ситуація ускладнилася через попередні технічні несправності в українських інформаційних системах. Хоча проблему вже усунули, затримки ще відчутні через великий потік охочих перетнути кордон.

"У міжнародному прикордонному митному посту Паланка через технічні несправності, що раніше виникали в інформаційних системах органів влади України, обробка даних була тимчасово уповільнена. Ситуацію виправлено, але збільшений потік перетинів зберігається", — пише митна служба.

У міжнародному пункті пропуску Скулень, що на молдовсько-румунському кордоні, спостерігається значне скупчення транспорту та людей. Найбільше навантаження — у напрямку виїзду з Молдови. Пасажиропотік там суттєво зріс.

Як об'їхати черги

Митна служба Молдови закликає мандрівників обирати менш завантажені пункти пропуску. Замість Скуленя пропонують їхати через Костешть, Леова, Кагул або Леушень. Тим, хто прямує через Паланку, радять звернути увагу на Тудору.

Додаткову інформацію та консультації можна отримати в єдиному кол-центрі митної служби за номером +373 22 78 88 88.

Нагадаємо, ми писали, без чого українців можуть розвернути на кордоні у серпні. Також ми повідомляли про нові правила в’їзду до ЄС.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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