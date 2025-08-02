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Главная Одесса Длинные очереди на выезд в Молдову — из Одессы добраться трудно

Длинные очереди на выезд в Молдову — из Одессы добраться трудно

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 13:25
Очереди на пунктах Паланка и Скулень: водителям советуют объезды
Очереди на границе с Молдовой. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

На пунктах пропуска Паланка и Скулень фиксируется интенсивное движение транспорта. Причины — технические сбои на украинской стороне и повышенный пассажиропоток из Молдовы. Таможенная служба советует водителям выбирать другие маршруты.

Об этом сообщает Таможенная служба Республики Молдова.

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Сообщение таможенников Молдовы. Фото: скриншот из Telegram

Где затруднен выезд в Молдову

На пункте Паланка, который соединяет Молдову с Одесской областью, ситуация осложнилась из-за предыдущих технических неисправностей в украинских информационных системах. Хотя проблему уже устранили, задержки еще ощутимы из-за большого потока желающих пересечь границу.

"В международном пограничном таможенном посту Паланка из-за технических неисправностей, ранее возникавших в информационных системах органов власти Украины, обработка данных была временно замедлена. Ситуация исправлена, но увеличенный поток пересечений сохраняется", — пишет таможенная служба.

В международном пункте пропуска Скулень, что на молдавско-румынской границе, наблюдается значительное скопление транспорта и людей. Наибольшая нагрузка — в направлении выезда из Молдовы. Пассажиропоток там существенно вырос.

Как объехать очереди

Таможенная служба Молдовы призывает путешественников выбирать менее загруженные пункты пропуска. Вместо Скуленя предлагают ехать через Костешть, Леова, Кагул или Леушень. Тем, кто направляется через Паланку, советуют обратить внимание на Тудору.

Дополнительную информацию и консультации можно получить в едином колл-центре таможенной службы по номеру +373 22 78 88 88 88.

Напомним, мы писали, без чего украинцев могут развернуть на границе в августе. Также мы сообщали о новых правилах въезда в ЕС.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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