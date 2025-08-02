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Головна Одеса Черги на трасі Одеса-Рені — біля Паланки сильний затор

Черги на трасі Одеса-Рені — біля Паланки сильний затор

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 09:07
Черги на трасі Одеса-Рені 2 серпня: актуальна ситуація
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Сьогодні вранці, 2 серпня, на півдні Одещини фіксують ускладнення руху на трасі Одеса-Рені та біля кількох пунктів пропуску з Молдовою. Найбільший затор у напрямку Паланки, де черга розтягнулася майже на кілометр. У Орлівці та Рені — локальні затримки, натомість Старокозаче залишається вільним.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Найгірша ситуація — перед КПП у Паланці. Там автомобілі стоять щільною чергою майже на кілометр, а сама дорога проходить через територію Нижньодністровського національного природного парку. На Google Maps ділянка позначена червоним — це означає сильне уповільнення трафіку.

Варто виїжджати зараз — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Натомість пункт "Старокозаче — Тудора" працює спокійно. Там черг немає, дорога позначена синім, що вказує на вільний рух. Це може стати зручною альтернативою для тих, хто планує перетинати кордон саме сьогодні.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

В Орлівці, на поромному пункті пропуску, теж є скупчення транспорту, хоча не таке масштабне. Часткові затримки спостерігаються й на трасі М-15 в районі Татарбунарів та Ізмаїла.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" — неоднозначна ситуація: на виїзд з України проїзд вільний, а от на в'їзд утворився затор, що теж відзначено червоним кольором на картах.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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