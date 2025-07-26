Виїзд до Молдови ускладнений: де затори на трасі Одеса-Рені

На трасі Одеса-Рені знову затори — де найгірше
У суботу, 26 липня, на трасі Одеса-Рені та біля кількох пунктах пропуску Одещини спостерігаються локальні затори в напрямку Молдови. Хоч черги є, але вони здебільшого невеликі.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Найбільше скупчення авто — перед пунктом пропуску у Паланку. Там черга простягнулася майже на кілометр, а ділянка дороги проходить через Нижньодністровський національний природний парк. На мапах вона позначена червоним кольором, що вказує на ускладнений рух.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті "Старокозаче — Тудора" ситуація спокійна. Черг немає, рух вільний — дорога синя на картах. Це дозволяє без затримок перетнути кордон.
Затори у напрямку Орлівки
Невелике скупчення транспорту також є на трасі М-15 у Татарбунарах та Ізмаїлі. Хоч затори там незначні, безпосередньо на поромному пункті пропуску в Орлівці черга все ж є.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
У місті Рені, на КПП "Рені — Джюрджюлешть", рух на виїзд з України спокійний. Натомість на в'їзд — затор, він позначений на мапах червоним.
Нагадаємо, на півдні України стартували жорсткі перевірки вантажного транспорту. Також ми писали, що на переїзді біля села Гречени на Одещині виявили аварійну ділянку, яка може призвести до сходження поїздів.
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