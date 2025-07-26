Виїзд до Молдови ускладнений: де затори на трасі Одеса-Рені

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: freepik

У суботу, 26 липня, на трасі Одеса-Рені та біля кількох пунктах пропуску Одещини спостерігаються локальні затори в напрямку Молдови. Хоч черги є, але вони здебільшого невеликі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Найбільше скупчення авто — перед пунктом пропуску у Паланку. Там черга простягнулася майже на кілометр, а ділянка дороги проходить через Нижньодністровський національний природний парк. На мапах вона позначена червоним кольором, що вказує на ускладнений рух.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті "Старокозаче — Тудора" ситуація спокійна. Черг немає, рух вільний — дорога синя на картах. Це дозволяє без затримок перетнути кордон.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Невелике скупчення транспорту також є на трасі М-15 у Татарбунарах та Ізмаїлі. Хоч затори там незначні, безпосередньо на поромному пункті пропуску в Орлівці черга все ж є.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

У місті Рені, на КПП "Рені — Джюрджюлешть", рух на виїзд з України спокійний. Натомість на в'їзд — затор, він позначений на мапах червоним.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на півдні України стартували жорсткі перевірки вантажного транспорту. Також ми писали, що на переїзді біля села Гречени на Одещині виявили аварійну ділянку, яка може призвести до сходження поїздів.