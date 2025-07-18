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Головна Одеса До Молдови виїхати непросто — затори на трасі Одеса-Рені

До Молдови виїхати непросто — затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 14:05
Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії
Затор на кордоні. Фото ілюстративне: volyn24

У п'ятницю, 18 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують величезні затори у бік КПП до Молдови на Паланці. Однак шляхом до Румунії також тягнучок наразі немає, стояти у чергах не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Шляхом до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі фіксуються значні затори, найбільший з яких біля села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там поки що вільний. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг немає.

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 Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. Біля каналу Кофа, який завершують ремонтувати, тягнучок поки не спостерігається. Отже, мандрівникам стояти в чергах не доведеться. Поїздка з Одеси триватиме понад 4 години.

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Шляхом до Румунії заторів немає. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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