Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию

В Молдову выехать непросто — пробки на трассе Одесса-Рени
В пятницу, 18 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют огромные пробки в сторону КПП в Молдову на Паланке. Однако по пути в Румынию также тянучек пока нет, стоять в очередях не придется.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
По пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас фиксируются значительные пробки, самый большой из которых возле села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей нет.
Пробки в Румынию
Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. Возле канала Кофа, который завершают ремонтировать, тянучек пока не наблюдается. Так что путешественникам стоять в очередях не придется. Поездка из Одессы продлится более 4 часов.
Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.
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