Выезд в Молдову затруднен: где пробки на трассе Одесса-Рени

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: freepik

В субботу, 26 июля, на трассе Одесса-Рени и возле нескольких пунктах пропуска Одесской области наблюдаются локальные пробки в направлении Молдовы. Хотя очереди есть, но они в основном небольшие.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Наибольшее скопление авто — перед пунктом пропуска в Паланке. Там очередь протянулась почти на километр, а участок дороги проходит через Нижнеднестровский национальный природный парк. На картах он обозначен красным цветом, что указывает на затрудненное движение.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте "Старокозачье — Тудора" ситуация спокойная. Очередей нет, движение свободное — дорога синяя на картах. Это позволяет без задержек пересечь границу.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Небольшое скопление транспорта также есть на трассе М-15 в Татарбунарах и Измаиле. Хотя пробки там незначительные, непосредственно на паромном пункте пропуска в Орловке очередь все же есть.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

В городе Рени, на КПП "Рени — Джюрджюлешть", движение на выезд из Украины спокойное. Зато на въезд — пробка, она обозначена на картах красным.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, на юге Украины стартовали жесткие проверки грузового транспорта. Также мы писали, что на переезде возле села Гречены в Одесской области обнаружили аварийный участок, который может привести к сходу поездов.