Перекриття переїзду на Одещині через аварійну колію

На Одещині перекриють залізничний переїзд. Фото ілюстративне: dostyp

На залізничному переїзді біля села Гречени, що на Одещині, виявили аварійну ситуацію, яка може призвести до сходження поїздів. Ділянку закриють для руху майже на тиждень.

Про це у п'ятницю, 25 липня, повідомили в Болградській районній державній адміністрації (РДА).

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Фото: скриншот з Facebook

Який переїзд перекриють на Одещині

За інформацією РДА, рух перекриють у Болградському районі Одеської області, де тимчасово обмежать рух автотранспорту через залізничний переїзд на сільській дорозі "Заготзерно — КПП Табаки". На переїзді 220 км + 262 м перегону Роз’їзд 208 км — Гречени по Білгород-Дністровській дистанції колії виявлено небезпечні технічні пошкодження.

За висновками залізничників, пошкодження створюють реальну загрозу для безпеки руху — як поїздів, так і автівок, які перетинають цю ділянку. Зокрема, існує ризик аварій, сходження вагонів або транспортних зіткнень.

На який час перекриють залізничний переїзд

Щоб уникнути надзвичайної ситуації, з 06:00 28 липня до 20:00 2 серпня переїзд буде повністю закритий для автомобілів. У цей час фахівці проведуть аварійно-ремонтні роботи, щоб усунути недоліки та повернути об’єкт у безпечний стан.

Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та об’їжджати переїзд. Найближчі об’їзні шляхи проходитимуть через сусідні села.

Нагадаємо, в одеській Аркадії завершили нову схему руху, яка має вирішити проблему стихійного паркування. Також ми писали, що з серпня Укрзалізниця вводить нові правила для частини популярних поїздів.