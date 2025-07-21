В Одесі майже завершили ремонтні роботи на узвозі Блажка, - Обухов

Узвіз Блажка. Фото: Pahich

В Одесі майже завершили відновлювальні роботи на узвозі Блажка. Залишилось лише зробити розмітку та встановити світлофор, аби автівки містян не заважали руху трамваїв.

Про це повідомив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

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Наразі вже завершено асфальтні роботи та встановлено трамвайні колії на спуску Блажка. У подальшому залишилося лише намалювати дорожні розмітки.

На думку Петра Обухова, паркуватися на узвозі Блажка тепер буде зручніше. Оскільки між деревами, де це було можливо, облаштували кишені для автомобілів. Раніше машини просто ламали лунки для зелених насаджень, тепер цей недолік усунули.

Однак через оновлену розмітку можуть бути проблеми з виїздом від житлового комплексу "Простір", розташованого поблизу узвозу. Це пов'язано із тим, що автівки мешканців можуть заважати руху міського транспорту через крутий схил на цій локації. Аби запобігти цьому, планують встановити світлофор.

"Я вже обговорював це із департаментом транспорту. Там буде встановлено світлофор, який заборонятиме виїзд із ЖК у момент проходження трамваю. Тому що на узвозі трамвай не може ні швидко загальмувати, ні знову розігнатися — це питання не лише пріоритету, а й фізичної безпеки", — каже Петро Обухов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення будинку в Одесі, який був пошкоджений обстрілом. А також про початок робіт на узвозі Блажка.