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Главная Одесса Движение в центре Одессы на Пересыпь будет восстановлено — когда

Движение в центре Одессы на Пересыпь будет восстановлено — когда

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 16:12
В Одессе почти завершили ремонтные работы на спуске Блажка,- Обухов
Спуск Блажка. Фото: Pahich

В Одессе почти завершили восстановительные работы на спуске Блажка. Осталось только сделать разметку и установить светофор, чтобы машины горожан не мешали движению трамваев.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

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Сейчас уже завершены асфальтные работы и установлены трамвайные пути на спуске Блажка. В дальнейшем осталось лишь нарисовать дорожные разметки.

По мнению Петра Обухова, парковаться на спуске Блажка теперь будет удобнее. Поскольку между деревьями, где это было возможно обустроили карманы для автомобилей. Ранее машины просто ломали лунки для зеленых насаждений, теперь этот недостаток устранили.

Однако из-за обновленной разметки могут быть проблемы с выездом от жилого комплекса "Пространство", расположенного вблизи спуска. Это связано с тем, что машины жителей могут мешать движению городского транспорта из-за крутого склона на этой локации. Чтобы предотвратить это, планируют установить светофор.

"Я уже обсуждал это с департаментом транспорта. Там будет установлен светофор, который будет запрещать выезд из ЖК в момент прохождения трамвая. Потому что на спуске трамвай не может ни быстро затормозить, ни снова разогнаться — это вопрос не только приоритета, но и физической безопасности",— говорит Петр Обухов.

Напомним, недавно мы писали о восстановлении дома в Одессе, который был поврежден обстрелом. А также о начале работ на спуске Блажка.

Одесса ремонт дороги Новости Одессы Петр Обухов
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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