В Одессе изменено движение транспорта из-за дренажных работ - как именно

Спуск Блажка. Фото иллюстративное: Даня Гайдай

Движение маршруток и трамваев по спуску Виталия Блажко в Одессе ограничили. Причина — строительство в этом районе дренажной системы, которое обещают завершить до 2 августа.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Движение изменено

Из-за продолжения строительства дренажной системы в Одессе движение транспорта по спуску Виталия Блажко будет временно ограничено. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Геннадий Труханов. Работы проводят, чтобы остановить оползни и укрепить склон.

Распоряжение городского головы. Фото: скриншот с сайта горсовета

В связи с проведением работ временно изменены маршруты общественного транспорта:

Автобусы №168, 240, 250 отныне едут через ул. Ольгиевскую и Старопортофранковскую.

Автобусы №105, 121, 145, 146, 242 — через переулок Футуристов и спуск Военный.

Трамвай №7 курсирует только между ул. Черноморского казачества и ул. 28-й бригады.

Трамвай №3 теперь заезжает на Старосенную площадь.

Транспорт снова будет ходить по старому маршруту после завершения работ 2 августа.

Напомним, недавно мы писали о ремонте Ивановского моста в Одессе. А также о временных изменениях в движении некоторых трамваев в городе.