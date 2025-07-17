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Главная Одесса Движение транспорта в центре Одессы изменят — причины

Движение транспорта в центре Одессы изменят — причины

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 11:35
В Одессе изменено движение транспорта из-за дренажных работ - как именно
Спуск Блажка. Фото иллюстративное: Даня Гайдай

Движение маршруток и трамваев по спуску Виталия Блажко в Одессе ограничили. Причина — строительство в этом районе дренажной системы, которое обещают завершить до 2 августа.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Движение изменено

Из-за продолжения строительства дренажной системы в Одессе движение транспорта по спуску Виталия Блажко будет временно ограничено. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Геннадий Труханов. Работы проводят, чтобы остановить оползни и укрепить склон.

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Распоряжение городского головы. Фото: скриншот с сайта горсовета

В связи с проведением работ временно изменены маршруты общественного транспорта:

  • Автобусы №168, 240, 250 отныне едут через ул. Ольгиевскую и Старопортофранковскую.
  • Автобусы №105, 121, 145, 146, 242 — через переулок Футуристов и спуск Военный.
  • Трамвай №7 курсирует только между ул. Черноморского казачества и ул. 28-й бригады.
  • Трамвай №3 теперь заезжает на Старосенную площадь.

Транспорт снова будет ходить по старому маршруту после завершения работ 2 августа.

Напомним, недавно мы писали о ремонте Ивановского моста в Одессе. А также о временных изменениях в движении некоторых трамваев в городе.

Одесса транспорт маршрутки строительство Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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