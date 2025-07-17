В Одессе изменено движение транспорта из-за дренажных работ - как именно

Движение транспорта в центре Одессы изменят — причины
Движение маршруток и трамваев по спуску Виталия Блажко в Одессе ограничили. Причина — строительство в этом районе дренажной системы, которое обещают завершить до 2 августа.
Об этом сообщает Одесская мэрия.
Движение изменено
Из-за продолжения строительства дренажной системы в Одессе движение транспорта по спуску Виталия Блажко будет временно ограничено. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Геннадий Труханов. Работы проводят, чтобы остановить оползни и укрепить склон.
В связи с проведением работ временно изменены маршруты общественного транспорта:
- Автобусы №168, 240, 250 отныне едут через ул. Ольгиевскую и Старопортофранковскую.
- Автобусы №105, 121, 145, 146, 242 — через переулок Футуристов и спуск Военный.
- Трамвай №7 курсирует только между ул. Черноморского казачества и ул. 28-й бригады.
- Трамвай №3 теперь заезжает на Старосенную площадь.
Транспорт снова будет ходить по старому маршруту после завершения работ 2 августа.
Напомним, недавно мы писали о ремонте Ивановского моста в Одессе. А также о временных изменениях в движении некоторых трамваев в городе.
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