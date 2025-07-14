Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять постачання електрики

Відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться
Сьогодні, 14 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Євгена Танцюри, 50-78,
- Пшенична, 1-14,
- Рабіна Іцхака, 27-41,
- Радісна, 1-31,
- Ріхтера Святослава, 9-31А,
- Сурикова, 40,
- пл. Б. Дерев’янка, 3,
- пров. Машинобудівний, 1а-16,
- пров. Технічний, 4-15.
Роботи до 17.00.
Центральний РЕМ:
- Академічна, 20а,20б,
- Савельєва Артура, 22,
- Сонячна, 1/1-1,1/корп. 2,1б,16, 2а,3/корп.1,
- Тіниста, 3-13а,
- дорога Фонтанська, 49/1.
Роботи до 17.00.
Північний РЕМ:
- 2-га лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садова,
- Велика Садова, 1-52,
- Висока, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
- Донецька, 1/1-25,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненка Петра, 81,83,90А,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-8,11,13, 14-24,
- Кінноармійська, 1,1а,
- Коровицького Професора, 115-151,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Літня , 23-41,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 23-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Нежданової, 30в-129,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Південна дорога, 1-73,
- Похила, 1-59в, 174,
- Світла, -1-14,
- Сергія Ядова, 58,
- Узікова Станіслава, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5,
- Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. 1-й, 2-й Пересипський,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- вул. Українки Лесі, 10,12,20, 11, 11А,
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 19.00.
- 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 54-а, 55-а лінія на житловому масиві.
Роботи до 20.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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