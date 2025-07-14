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Головна Одеса Відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться

Відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 09:54
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять постачання електрики
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 14 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Євгена Танцюри, 50-78,
  • Пшенична, 1-14,
  • Рабіна Іцхака, 27-41,
  • Радісна, 1-31,
  • Ріхтера Святослава, 9-31А,
  • Сурикова, 40,
  • пл. Б. Дерев’янка, 3,
  • пров. Машинобудівний, 1а-16,
  • пров. Технічний, 4-15.

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

  • Академічна, 20а,20б,
  • Савельєва Артура, 22,
  • Сонячна, 1/1-1,1/корп. 2,1б,16, 2а,3/корп.1,
  • Тіниста, 3-13а,
  • дорога Фонтанська, 49/1.

Роботи до 17.00.
 
Північний РЕМ:

  • 2-га лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садова,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Висока, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17,  164,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненка Петра, 81,83,90А,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-8,11,13, 14-24,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • Коровицького Професора, 115-151,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Літня , 23-41,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 23-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Нежданової, 30в-129,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Похила, 1-59в, 174,
  • Світла, -1-14,
  • Сергія Ядова, 58,
  • Узікова Станіслава, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. 1-й, 2-й Пересипський,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • вул. Українки Лесі, 10,12,20, 11, 11А,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19.00.

  • 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 54-а, 55-а лінія на житловому масиві.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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