Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять постачання електрики

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 14 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Євгена Танцюри, 50-78,

Пшенична, 1-14,

Рабіна Іцхака, 27-41,

Радісна, 1-31,

Ріхтера Святослава, 9-31А,

Сурикова, 40,

пл. Б. Дерев’янка, 3,

пров. Машинобудівний, 1а-16,

пров. Технічний, 4-15.

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

Академічна, 20а,20б,

Савельєва Артура, 22,

Сонячна, 1/1-1,1/корп. 2,1б,16, 2а,3/корп.1,

Тіниста, 3-13а,

дорога Фонтанська, 49/1.

Роботи до 17.00.



Північний РЕМ:

2-га лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садова,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненка Петра, 81,83,90А,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-8,11,13, 14-24,

Кінноармійська, 1,1а,

Коровицького Професора, 115-151,

Кошиця Олександра, 1-69,

Літня , 23-41,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 23-68Б,

Наклона, 17/1,

Нежданової, 30в-129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Південна дорога, 1-73,

Похила, 1-59в, 174,

Світла, -1-14,

Сергія Ядова, 58,

Узікова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. 1-й, 2-й Пересипський,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

вул. Українки Лесі, 10,12,20, 11, 11А,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19.00.

38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 54-а, 55-а лінія на житловому масиві.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.