Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда в ДТЭК возобновят поставки электричества

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 14 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях. Из-за этого сотни домов будут без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

Евгения Танцюры, 50-78,

Пшеничная, 1-14,

Рабина Ицхака, 27-41,

Радостная, 1-31,

Рихтера Святослава, 9- 31А,

Сурикова, 40,

пл. Б. Деревянко, 3,

переулок Машиностроительный, 1а-16,

Технический переулок, 4-15.

Работы до 17.00.

Центральный РЭС:

Академическая, 20а, 20б,

Савельева Артура, 22,

Солнечная, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/

корп.1, Тенистая, 3-13а,

дорога Фонтанская, 49/1.

Работы до 17.00.



Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садовая,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,

Донецкая, 1/1-25,

Дорожная, 1-22,

Петра Ивахненко, 81,83,90А,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-8,11,13, 14-24,

Конноармейская, 1,1а,

Профессора Коровицкого, 115-151,

Кошица Александра, 1-69,

Летняя, 23-41,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 23-68Б,

Наклона, 17/1,

Неждановой, 30в-129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Южная дорога, 1-73,

Наклонная, 1-59в, 174,

Светлая, -1-14,

Сергея Ядова, 58,

Узикова Станислава, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Штилевая,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок 1-й, 2-й Пересыпский,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19.00.

38-я, 39-я, 40-я, 41-я, 42-я, 43-я, 54-я, 55-я линия на жилом массиве.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.