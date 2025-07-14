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Главная Одесса Отключение света в Одессе сегодня — кого коснется

Отключение света в Одессе сегодня — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 09:54
Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда в ДТЭК возобновят поставки электричества
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 14 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях. Из-за этого сотни домов будут без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

  • Евгения Танцюры, 50-78,
  • Пшеничная, 1-14,
  • Рабина Ицхака, 27-41,
  • Радостная, 1-31,
  • Рихтера Святослава, 9- 31А,
  • Сурикова, 40,
  • пл. Б. Деревянко, 3,
  • переулок Машиностроительный, 1а-16,
  • Технический переулок, 4-15.

Работы до 17.00.

Центральный РЭС:

  • Академическая, 20а, 20б,
  • Савельева Артура, 22,
  • Солнечная, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/
  • корп.1, Тенистая, 3-13а,
  • дорога Фонтанская, 49/1.

Работы до 17.00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садовая,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Петра Ивахненко, 81,83,90А,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-8,11,13, 14-24,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Летняя, 23-41,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 23-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Неждановой, 30в-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Светлая, -1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок 1-й, 2-й Пересыпский,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19.00.

  • 38-я, 39-я, 40-я, 41-я, 42-я, 43-я, 54-я, 55-я линия на жилом массиве.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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