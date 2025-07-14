Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда в ДТЭК возобновят поставки электричества

Отключение света в Одессе сегодня — кого коснется
Сегодня, 14 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях. Из-за этого сотни домов будут без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Южный РЭС:
- Евгения Танцюры, 50-78,
- Пшеничная, 1-14,
- Рабина Ицхака, 27-41,
- Радостная, 1-31,
- Рихтера Святослава, 9- 31А,
- Сурикова, 40,
- пл. Б. Деревянко, 3,
- переулок Машиностроительный, 1а-16,
- Технический переулок, 4-15.
Работы до 17.00.
Центральный РЭС:
- Академическая, 20а, 20б,
- Савельева Артура, 22,
- Солнечная, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/
- корп.1, Тенистая, 3-13а,
- дорога Фонтанская, 49/1.
Работы до 17.00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садовая,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Петра Ивахненко, 81,83,90А,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-8,11,13, 14-24,
- Конноармейская, 1,1а,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Кошица Александра, 1-69,
- Летняя, 23-41,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 23-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Неждановой, 30в-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Светлая, -1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок 1-й, 2-й Пересыпский,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 19.00.
- 38-я, 39-я, 40-я, 41-я, 42-я, 43-я, 54-я, 55-я линия на жилом массиве.
Работы до 20.00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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