В Одесі змінено рух транспорту через дренажні роботи - як саме

Рух транспорту в центрі Одеси змінять — причини
Рух маршруток та трамваїв узвозом Віталія Блажка в Одесі обмежили. Причина — будівництво у цьому районі дренажної системи, яке обіцяють завершити до 2 серпня.
Про це повідомляє Одеська мерія.
Рух змінено
Через продовження будівництва дренажної системи в Одесі рух транспорту узвозом Віталія Блажка буде тимчасово обмеженим. Відповідне розпорядження підписав мер міста Геннадій Труханов. Роботи проводять, щоб зупинити зсуви та зміцнити схил.
Через проведення робіт тимчасово змінено маршрути громадського транспорту:
- Автобуси №168, 240, 250 відтепер їдуть через вул. Ольгіївську та Старопортофранківську.
- Автобуси №105, 121, 145, 146, 242 — через пров. Футуристів і узвіз Військовий.
- Трамвай №7 курсує лише між вул. Чорноморського козацтва та вул. 28-ї бригади.
- Трамвай №3 тепер заїжджає на Старосінну площу.
Транспорт знову ходитиме за старим маршрутом після завершення робіт 2 серпня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт Іванівського мосту в Одесі. А також про тимчасові зміни у русі деяких трамваїв у місті.
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