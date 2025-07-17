В Одесі змінено рух транспорту через дренажні роботи - як саме

Узвіз Блажка. Фото ілюстративне: Даня Гайдай

Рух маршруток та трамваїв узвозом Віталія Блажка в Одесі обмежили. Причина — будівництво у цьому районі дренажної системи, яке обіцяють завершити до 2 серпня.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Рух змінено

Через продовження будівництва дренажної системи в Одесі рух транспорту узвозом Віталія Блажка буде тимчасово обмеженим. Відповідне розпорядження підписав мер міста Геннадій Труханов. Роботи проводять, щоб зупинити зсуви та зміцнити схил.

Розпорядження міського голови. Фото: скріншот з сайту міськради

Через проведення робіт тимчасово змінено маршрути громадського транспорту:

Автобуси №168, 240, 250 відтепер їдуть через вул. Ольгіївську та Старопортофранківську.

Автобуси №105, 121, 145, 146, 242 — через пров. Футуристів і узвіз Військовий.

Трамвай №7 курсує лише між вул. Чорноморського козацтва та вул. 28-ї бригади.

Трамвай №3 тепер заїжджає на Старосінну площу.

Транспорт знову ходитиме за старим маршрутом після завершення робіт 2 серпня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт Іванівського мосту в Одесі. А також про тимчасові зміни у русі деяких трамваїв у місті.