Перекрытие переезда в Одесской области из-за аварийного пути

В Одесской области перекроют железнодорожный переезд. Фото иллюстративное: dostyp

На железнодорожном переезде возле села Гречены, что в Одесской области, обнаружили аварийную ситуацию, которая может привести к сходу поездов. Участок закроют для движения почти на неделю.

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в Болградской районной государственной администрации (РГА).

Реклама

Читайте также:

Фото: скриншот из Facebook

Какой переезд перекроют в Одесской области

По информации РГА, движение перекроют в Болградском районе Одесской области, где временно ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд на сельской дороге "Заготзерно — КПП Табаки". На переезде 220 км + 262 м перегона Разъезд 208 км — Гречены по Белгород-Днестровской дистанции пути выявлены опасные технические повреждения.

По заключению железнодорожников, повреждения создают реальную угрозу для безопасности движения — как поездов, так и автомобилей, пересекающих этот участок. В частности, существует риск аварий, схода вагонов или транспортных столкновений.

На какое время перекроют железнодорожный переезд

Чтобы избежать чрезвычайной ситуации, с 06:00 28 июля до 20:00 2 августа переезд будет полностью закрыт для автомобилей. В это время специалисты проведут аварийно-ремонтные работы, чтобы устранить недостатки и вернуть объект в безопасное состояние.

Водителям советуют заранее планировать маршруты и объезжать переезд. Ближайшие объездные пути будут проходить через соседние села.

Напомним, в одесской Аркадии завершили новую схему движения, которая должна решить проблему стихийной парковки. Также мы писали, что с августа Укрзализныця вводит новые правила для части популярных поездов.